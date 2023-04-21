19 республиканцев призвали Байдена прекратить помощь Украине

Несколько представителей Республиканской партии в Палате представителей и Сенате США призвали прекратить отправку помощи Украине. Письмо на имя президента США Джо Байдена подписали 19 конгрессменов. Они заявили, что из-за помощи Киеву все сильнее обостряется напряженность в отношениях с Москвой.

«Мы пишем, чтобы выразить обеспокоенность в связи с реакцией США на происходящее на Украине. Более года назад Россия начала вторжение, которое нарушило десятилетия мира в Европе. Мы глубоко обеспокоены тем, что траектория помощи США украинским военным угрожает дальнейшей эскалацией, и нам не хватает столь необходимой стратегической ясности»,— говорится в письме (цитата по Fox News).

Конгрессмены жалуются на отсутствие «четкой стратегии, чтобы положить конец этой войне». По их мнению, антироссийские санкции и оказываемая Украине помощь «только продлят конфликт». Они настаивают, что обширность помощи Украине «все сильнее затрудняет опровержение обвинений в возможной опосредованной войне между США и Россией», а также выбранная американскими властями стратегия «еще больше подтолкнула Россию и Китай друг к другу».

По мнению инициаторов письма, существуют и другие средства для поддержки Украины, «но неограниченные поставки оружия не входят в их число». «С каждым новым пакетом помощи и каждым новым оружием, предоставляемым Украине, возрастает риск прямого конфликта с Россией… Нашим национальным интересам и интересам украинского народа лучше всего служит стимулирование переговоров, которые срочно необходимы для окончательного разрешения этого конфликта»,— сказано в конце письма.

В декабре 2022 года США анонсировали передачу Украине ЗРК Patriot. 19 апреля Минобороны Украины сообщило о прибытии в страну систем Patriot из США, Нидерландов и Германии. Позднее в тот же день США объявили о новом, 36-м по счете пакете помощи Украине на $325 млн. Он включает снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые средства.

Об отношении Запада к военному конфликту — в материале «Ъ» «На все просьбы отвечает Йенс».

Лаура Кеффер