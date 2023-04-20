Финская Olvi отказалась продавать белорусский актив «Лидское пиво»

Финская группа компаний Olvi отказалась от планов продать бренд «Лидское пиво», говорится в отчетности группы за первый квартал. Сделку планировалось закрыть в течение 2023 года.

Комитет госконтроля Белоруссии наложил на «Лидское пиво» штраф в размере 35,8 млн белорусских рублей (€12,2 млн). Компания оспорила решение, но суд в иске отказал. Из-за штрафа Olvi отказалась от продажи актива.

Наложенный штраф компания намерена выплатить за счет прибыли местных активов во втором квартале. Штраф сократит денежные активы «Лидского пива», но работа компании продолжится, говорится в отчетности Olvi.

В марте 2022 года Olvi объявила об уходе с рынка Белоруссии и приостановке экспорта продукции в Россию. В августе того же года компания заявила о намерении продать «Лидское пиво».

Александр Кислов