Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Торговые центры находят новых арендаторов

Коммерческая недвижимость

В первом квартале 2023 года в ключевых ТЦ Петербурга открылось почти полсотни новых магазинов.

В первых месяцах 2023 года индекс посещаемости показал положительную динамику, что иллюстрирует тенденцию к возвращению покупателей в торговые центры

В первых месяцах 2023 года индекс посещаемости показал положительную динамику, что иллюстрирует тенденцию к возвращению покупателей в торговые центры

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В первых месяцах 2023 года индекс посещаемости показал положительную динамику, что иллюстрирует тенденцию к возвращению покупателей в торговые центры

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В крупных классических торговых центрах Санкт-Петербурга за три месяца 2023 года было открыто более 40 новых магазинов и заведений общественного питания, что на 25% больше, чем в первом квартале 2022 года, посчитали аналитики Nikoliers. Еще почти три десятка торговых точек готовится к открытию в ближайшее время. Ряд помещений, которые после ухода освободили иностранные fashion-бренды, уже заняты российскими ритейлерами, в частности, нашли новых арендаторов магазины H&M Group в «Европолисе», «Сити Молле» и «Галерее».

Открытия, произошедшие с начала 2023 года, касаются преимущественно fashion-сегмента: 49% от общего количества. Так, в ТРЦ «Галерея» открылись торговые точки брендов одежды Anna Pekun и 2Mood, в «Сити Молле» — магазины Mustang и Lichi, в «Европолисе» заработал фирменный салон Sarto Reale, в «Охта Молле» — магазин ростовской компании Elis Fashion Rus, а в аутлет-центре Fashion House теперь представлены бренды Giovanni Botticelli, Bogatto и Jeans Dean.

Как отмечают эксперты консалтинговой компании Nikoliers, российские бренды продолжают выходить на петербургский рынок. С весны 2022 года в моллах города впервые появились Aprell Shop, Slava, Emka, You Wanna, LoLoClo и другие. В первом квартале открылся магазин еще одного нового для Северной столицы представителя fashion-ритейла — бренда Noun из Волгограда. Noun занял помещение на втором этаже ТРК «Европолис», в котором раньше располагался магазин Monki шведской компании H&M Group. Два других помещения этого ушедшего из России fashion-ритейлера в «Европолисе» (H&M и H&M Home) арендовали Befree и Sela Moms & Monster. Кроме того, в ТРК «Сити Молл» на месте H&M готовится к открытию «Снежная королева», на втором этаже в «Галерее» начнет работу Befree.

Помещения других ушедших иностранных брендов тоже постепенно заполняются операторами. В ТРК «Мега Дыбенко» на месте Uniqlo будет Sela Moms & Monsters, а в ТРЦ «Охта Молл» — еще одна торговая точка сети «Снежная королева». В ТРЦ «Жемчужная плаза» вместо Adidas начал работу фирменный салон мебели Ormatek, а в «Европолисе» на площади, которую ранее занимал Deichmann, скоро откроется Finn Flare.

За весь 2022 год в ключевых торговых центрах Северной столицы открылось около 150 новых магазинов, а на петербургский рынок вышли 13 новых брендов.

«Участники рынка проделали серьезную работу, адаптируясь к нынешней ситуации, и сейчас реализуют новые стратегии развития: увеличивают форматы магазинов, представляют новые линейки товаров и расширяют свое присутствие на рынке. Кроме того, по данным компании Focus Technologies, в первых месяцах 2023 года индекс посещаемости показал положительную динамику, что иллюстрирует тенденцию к возвращению покупателей в торговые центры,— комментирует Ирина Царькова, директор департамента торговой недвижимости Nikoliers.— Стоит отметить, что больше половины имеющихся в Петербурге торговых центров уже давно нуждается в реконцепции: около 72% классических ТЦ города были построены десять или более лет назад, это около 1,9 млн кв. м, а обновлению подверглись единицы. Поддержание актуальности торговых объектов важно в любые времена, но кризис делает вопрос реновации еще более актуальным. Сейчас выигрывают те объекты, которые могут оперативно среагировать на требования рынка. У качественного продукта с выверенной концепцией и профессиональным управлением проблемы с заполняемостью арендаторами минимальны, на вакантные площади быстро находятся интересанты».

Ирина Кутовая

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...