Торговые центры находят новых арендаторов

В первом квартале 2023 года в ключевых ТЦ Петербурга открылось почти полсотни новых магазинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первых месяцах 2023 года индекс посещаемости показал положительную динамику, что иллюстрирует тенденцию к возвращению покупателей в торговые центры

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В первых месяцах 2023 года индекс посещаемости показал положительную динамику, что иллюстрирует тенденцию к возвращению покупателей в торговые центры

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В крупных классических торговых центрах Санкт-Петербурга за три месяца 2023 года было открыто более 40 новых магазинов и заведений общественного питания, что на 25% больше, чем в первом квартале 2022 года, посчитали аналитики Nikoliers. Еще почти три десятка торговых точек готовится к открытию в ближайшее время. Ряд помещений, которые после ухода освободили иностранные fashion-бренды, уже заняты российскими ритейлерами, в частности, нашли новых арендаторов магазины H&M Group в «Европолисе», «Сити Молле» и «Галерее».

Открытия, произошедшие с начала 2023 года, касаются преимущественно fashion-сегмента: 49% от общего количества. Так, в ТРЦ «Галерея» открылись торговые точки брендов одежды Anna Pekun и 2Mood, в «Сити Молле» — магазины Mustang и Lichi, в «Европолисе» заработал фирменный салон Sarto Reale, в «Охта Молле» — магазин ростовской компании Elis Fashion Rus, а в аутлет-центре Fashion House теперь представлены бренды Giovanni Botticelli, Bogatto и Jeans Dean.

Как отмечают эксперты консалтинговой компании Nikoliers, российские бренды продолжают выходить на петербургский рынок. С весны 2022 года в моллах города впервые появились Aprell Shop, Slava, Emka, You Wanna, LoLoClo и другие. В первом квартале открылся магазин еще одного нового для Северной столицы представителя fashion-ритейла — бренда Noun из Волгограда. Noun занял помещение на втором этаже ТРК «Европолис», в котором раньше располагался магазин Monki шведской компании H&M Group. Два других помещения этого ушедшего из России fashion-ритейлера в «Европолисе» (H&M и H&M Home) арендовали Befree и Sela Moms & Monster. Кроме того, в ТРК «Сити Молл» на месте H&M готовится к открытию «Снежная королева», на втором этаже в «Галерее» начнет работу Befree.

Помещения других ушедших иностранных брендов тоже постепенно заполняются операторами. В ТРК «Мега Дыбенко» на месте Uniqlo будет Sela Moms & Monsters, а в ТРЦ «Охта Молл» — еще одна торговая точка сети «Снежная королева». В ТРЦ «Жемчужная плаза» вместо Adidas начал работу фирменный салон мебели Ormatek, а в «Европолисе» на площади, которую ранее занимал Deichmann, скоро откроется Finn Flare.

За весь 2022 год в ключевых торговых центрах Северной столицы открылось около 150 новых магазинов, а на петербургский рынок вышли 13 новых брендов.

«Участники рынка проделали серьезную работу, адаптируясь к нынешней ситуации, и сейчас реализуют новые стратегии развития: увеличивают форматы магазинов, представляют новые линейки товаров и расширяют свое присутствие на рынке. Кроме того, по данным компании Focus Technologies, в первых месяцах 2023 года индекс посещаемости показал положительную динамику, что иллюстрирует тенденцию к возвращению покупателей в торговые центры,— комментирует Ирина Царькова, директор департамента торговой недвижимости Nikoliers.— Стоит отметить, что больше половины имеющихся в Петербурге торговых центров уже давно нуждается в реконцепции: около 72% классических ТЦ города были построены десять или более лет назад, это около 1,9 млн кв. м, а обновлению подверглись единицы. Поддержание актуальности торговых объектов важно в любые времена, но кризис делает вопрос реновации еще более актуальным. Сейчас выигрывают те объекты, которые могут оперативно среагировать на требования рынка. У качественного продукта с выверенной концепцией и профессиональным управлением проблемы с заполняемостью арендаторами минимальны, на вакантные площади быстро находятся интересанты».

Ирина Кутовая