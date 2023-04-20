Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Воронеже отменен салют на 9 Мая

В Воронеже 9 Мая не будут проводить праздничный салют. Руководитель управления по взаимодействию со СМИ правительства Воронежской области Артем Сокольников в своем Telegram-канале объяснил, что решение принято из соображений безопасности.

Парад в честь Дня Победы в Воронеже пройдет. Власти просят жителей не публиковать в интернете сведения об организации мер безопасности, свидетелями которых они могут стать на репетициях парада.

Ранее городские власти заявляли, что акция «Георгиевская ленточка» и церемонии возложения венков и цветов к братским могилам и воинским захоронениям планируется провести 9 Мая в традиционном формате. «Бессмертный полк», как и по всей стране, пройдет онлайн.

В начале апреля власти граничащих с Украиной Белгородской и Курской областей, а также Крыма сообщили об отмене военных парадов 9 Мая. Чиновники объясняли это соображениями безопасности.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...