В Воронеже отменен салют на 9 Мая

В Воронеже 9 Мая не будут проводить праздничный салют. Руководитель управления по взаимодействию со СМИ правительства Воронежской области Артем Сокольников в своем Telegram-канале объяснил, что решение принято из соображений безопасности.

Парад в честь Дня Победы в Воронеже пройдет. Власти просят жителей не публиковать в интернете сведения об организации мер безопасности, свидетелями которых они могут стать на репетициях парада.

Ранее городские власти заявляли, что акция «Георгиевская ленточка» и церемонии возложения венков и цветов к братским могилам и воинским захоронениям планируется провести 9 Мая в традиционном формате. «Бессмертный полк», как и по всей стране, пройдет онлайн.

В начале апреля власти граничащих с Украиной Белгородской и Курской областей, а также Крыма сообщили об отмене военных парадов 9 Мая. Чиновники объясняли это соображениями безопасности.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж