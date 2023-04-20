Чехия не поддержит запрет на ввоз украинской сельхозпродукции

Министр сельского хозяйства Чехии Зденек Некула заявил, что у Праги нет причин вводить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Ранее к подобным мерам из-за проблем у местных производителей прибегли Болгария, Венгрия, Словакия и Польша.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

«За прошлый год Чехия импортировала 4 тыс. тонн украинского зерна. Мы производим примерно 5 млн тонн. Импорт с Украины составляет менее десятой доли процента по сравнению с нашим производством»,— заявил господин Некула (цитата — TV Nova).

В Чехии продолжаются интенсивные проверки качества продуктов, которые ввезли с Украины. По словам главы чешского минсельхоза, случаев несоблюдения санитарных норм выявлено не было.

«Если бы это произошло, весь груз был бы утилизирован… Односторонние запреты — это не решение. Мы не присоединились к ним, потому что для этого нет причин»,— резюмировал чешский министр.

Инициативы по ограничению ввоза украинского зерна господин Некула назвал популистскими.

Ввоз украинской сельхозпродукции временно запретили Болгария, Венгрия, Словакия и Польша. К тем же мерам собственное правительство призывают чешские фермеры. Восточноевропейские сельхозпроизводители столкнулись с трудностями при сбыте собственной продукции из-за отмены пошлин на украинские товары — те значительно выиграли в цене у продуктов, выращенных в Европе.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Свои продукты ближе к телу».

Григорий Лейба