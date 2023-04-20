Госдума одобрила статус ветерана для ополченцев Донбасса

Государственная дума в третьем чтении приняла закон о присвоении статуса ветерана (инвалида) боевых действий лицам, которые входили в воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик с 12 мая 2014 года. Также этот статус будет предоставлен участникам военной операции на Украине, заключившим контракт с «организациями, содействующими вооруженным силам РФ».

«Боевые действия на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики идут с 2014 года. В ДНР и ЛНР граждане принимали участие в соответствии с решениями их органов исполнительной власти, выполняли свой конституционный долг по защите Отечества»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ветераны боевых действий имеют ряд льгот. Так, им положены ежемесячные выплаты (3481,85 руб., инвалидам — 6328,41 руб.) и повышенная пенсия. Они освобождены от уплаты налога на имущество с одного объекта обложения, а земельный налог и НДФЛ для них снижены. Также все ветераны боевых действий имеют право на единовременную выплату на строительство или покупку жилья. Им положена компенсация расходов на оплату найма и содержания жилья и взносов на капремонт в размере 50% и иные льготы. В ряде регионов (например, в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье) ветеранам предоставляется льгота на транспортный налог.

17 апреля группа депутатов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение поправки в закон о наделении статусом ветерана (инвалида) боевых действий участников военной операции, заключивших контракт с «организациями, содействующими вооруженным силам РФ».

21 ноября 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, которые участвуют в военной операции на Украине. Формирование добровольческих подразделений началось в российских регионах в первой половине 2022 года. С начала спецоперации в России создано более 40 добровольческих подразделений.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов