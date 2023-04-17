Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Госдуме предложили наделять статусом ветерана контрактников из организаций, содействующих армии

Группа депутатов Государственной думы во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным предложила внести поправки в федеральный закон «О ветеранах». Законопроект предлагает наделить статусом ветерана боевых действий участников военной операции, заключивших контракт с «организациями, содействующими вооруженным силам РФ», а также наделить их правом получить статус инвалида боевых действий, сообщила пресс-служба Госдумы.

«Все, кто сегодня рискует своей жизнью, защищая нашу страну в ходе СВО, должны иметь равный статус — ветерана боевых действий, быть уверены, что государство позаботится о них и об их семьях независимо от того, солдат это, офицер, доброволец — каждый, кто участвует в выполнении задач СВО»,— сказал господин Володин, комментируя инициативу военному корреспонденту Юрию Котенку.

21 ноября 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, которые участвуют в военной операции на Украине. Формирование добровольческих подразделений началось в российских регионах в первой половине 2022 года. С начала спецоперации в России создано более 40 добровольческих подразделений.

При этом остается неясным правовой статус бойцов частных военных компаний, в том числе группы «Вагнер». Сотрудники ЧВК не были включены в ноябрьский закон о предоставлении статуса ветерана добровольцам военной операции. В феврале Владимир Путин заявил, что власти изучают вопрос о предоставлении социальных гарантий семьям бойцов ЧВК, которые участвуют в специальной военной операции, наравне с военнослужащими.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...