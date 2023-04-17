В Госдуме предложили наделять статусом ветерана контрактников из организаций, содействующих армии

Группа депутатов Государственной думы во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным предложила внести поправки в федеральный закон «О ветеранах». Законопроект предлагает наделить статусом ветерана боевых действий участников военной операции, заключивших контракт с «организациями, содействующими вооруженным силам РФ», а также наделить их правом получить статус инвалида боевых действий, сообщила пресс-служба Госдумы.

«Все, кто сегодня рискует своей жизнью, защищая нашу страну в ходе СВО, должны иметь равный статус — ветерана боевых действий, быть уверены, что государство позаботится о них и об их семьях независимо от того, солдат это, офицер, доброволец — каждый, кто участвует в выполнении задач СВО»,— сказал господин Володин, комментируя инициативу военному корреспонденту Юрию Котенку.

21 ноября 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, которые участвуют в военной операции на Украине. Формирование добровольческих подразделений началось в российских регионах в первой половине 2022 года. С начала спецоперации в России создано более 40 добровольческих подразделений.

При этом остается неясным правовой статус бойцов частных военных компаний, в том числе группы «Вагнер». Сотрудники ЧВК не были включены в ноябрьский закон о предоставлении статуса ветерана добровольцам военной операции. В феврале Владимир Путин заявил, что власти изучают вопрос о предоставлении социальных гарантий семьям бойцов ЧВК, которые участвуют в специальной военной операции, наравне с военнослужащими.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов