Глава ЦБ перечислила критерии финансового суверенитета России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый суверенитет страны означает устойчивость ее финансовой системы к «внешним шокам». Один из элементов суверенитета, по ее словам, — проведение независимой денежно-кредитной политики, какой и придерживается регулятор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Выступая в Госдуме при рассмотрении годового отчета Банка России за 2022 год, Эльвира Набиуллина указала, что устоявшегося определения для финансового суверенитета нет. Однако, по словам госпожи Набиуллиной, он означает устойчивость финансовой системы к «внешним шокам». «В чем это выражается?.. Это независимая денежно-кредитная политика, которую мы проводим»,— добавила она (цитата по «Прайму»).

В качестве примера Эльвира Набиуллина указала на то, что Центробанк не идет на поводу у призывающих вернуться к управлению валютным курсом. Поскольку фактически это означает привязку денежно-кредитной политики регулятора к политике других центральных банков «через привязку к курсам других стран».

«Это собственная система расчетов и платежей, поэтому мы создавали инфраструктуру, и это устойчивая финансовая система: банковская, небанковская, которая в состоянии обеспечить финансовыми ресурсами, финансовыми сервисами своих граждан и бизнес»,— отметила она.

К срочному обеспечению технологического, кадрового и финансового суверенитета России призывал президент Владимир Путин. На совещании с правительством в конце марта он подчеркнул, что возврат на траекторию роста российской экономики не должен никого расслаблять. Президент также указал на риски негативных последствий западных санкций.

Подробнее о том, как ограничения повлияли на российскую экономику,— в материале «Ъ» «Год под суперсанкциями».

Милена Костерева