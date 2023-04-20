Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

RMF: Польша предложит ЕС ограничение на импорт фруктов, яиц, птицы, сахара и меда с Украины

Польша намерена предложить Евросоюзу (ЕС) ввести запрет на импорт с Украины фруктов, яиц, птицы, сахара и меда, сообщило радио RMF FM. Ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника Варшава считает недостаточными.

Радио отмечает, что каждая из граничащих с Украиной стран сформулировала свой список требований к ограничениям. Так, Болгария хочет запретить ввозить с Украины муку и масло, Венгрия — муку, птицу и мед. Обобщенный перечень уточнений заинтересованные государства намерены сформировать позднее.

Дополнительные требования государств к ограничениям на сельхозимпорт послужили причиной провала вчерашних переговоров сторон с торговым комиссаром Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, добавило RMF FM.

С трудностями при сбыте собственной продукции фермеры стран Восточной Европы столкнулись из-за отмены пошлин на украинские товары. Решение было принято в июне 2022 года и предусматривало временную отмену сборов с импорта промышленных товаров, овощей, фруктов, а также сбора антидемпигновых пошлин. Мера вводилась на один год. В результате ее реализации упали доходы европейских фермеров — зерно с Украины оказывалось дешевле, чем местная продукция.

К 19 апреля ввоз украинской сельхозпродукции временно запретили Болгария, Венгрия, Словакия и Польша. К тем же мерам собственное правительство призвали фермеры Чехии. В эти дни Брюссель формирует план поддержки пострадавших фермеров и готовит единую позицию Евросоюза по импорту украинской сельхозпродукции.

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...