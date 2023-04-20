RMF: Польша предложит ЕС ограничение на импорт фруктов, яиц, птицы, сахара и меда с Украины

Польша намерена предложить Евросоюзу (ЕС) ввести запрет на импорт с Украины фруктов, яиц, птицы, сахара и меда, сообщило радио RMF FM. Ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника Варшава считает недостаточными.

Радио отмечает, что каждая из граничащих с Украиной стран сформулировала свой список требований к ограничениям. Так, Болгария хочет запретить ввозить с Украины муку и масло, Венгрия — муку, птицу и мед. Обобщенный перечень уточнений заинтересованные государства намерены сформировать позднее.

Дополнительные требования государств к ограничениям на сельхозимпорт послужили причиной провала вчерашних переговоров сторон с торговым комиссаром Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, добавило RMF FM.

С трудностями при сбыте собственной продукции фермеры стран Восточной Европы столкнулись из-за отмены пошлин на украинские товары. Решение было принято в июне 2022 года и предусматривало временную отмену сборов с импорта промышленных товаров, овощей, фруктов, а также сбора антидемпигновых пошлин. Мера вводилась на один год. В результате ее реализации упали доходы европейских фермеров — зерно с Украины оказывалось дешевле, чем местная продукция.

К 19 апреля ввоз украинской сельхозпродукции временно запретили Болгария, Венгрия, Словакия и Польша. К тем же мерам собственное правительство призвали фермеры Чехии. В эти дни Брюссель формирует план поддержки пострадавших фермеров и готовит единую позицию Евросоюза по импорту украинской сельхозпродукции.

Григорий Лейба