Песков напомнил, что цель спецоперации России — не допустить вступления Украины в НАТО

Недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей российской военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал визит генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в Киев.

«Безусловно. Потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную, существенную опасность для нашей страны, для ее безопасности»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Пресс-секретарь российского президента также указал, что в Кремле никак не оценивали перспективы вхождения Украины в НАТО в связи с приездом господина Столтенберга в украинскую столицу. «Нет, в Кремле нет оценок перспектив»,— отметил он.

Ранее сегодня, 20 апреля, Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Сначала об этом сообщили украинские СМИ. На опубликованных фотографиях господин Столтенберг стоит возле Стены памяти, расположенной на Михайловской площади в центре Киева. Позднее визит генсека подтвердили в НАТО.

Милена Костерева