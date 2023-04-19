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Коммерсантъ FM
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Швейцария не намерена присоединяться к группе по заморозке активов россиян

Швейцария в настоящее время пока не планирует присоединяться к международной целевой группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) по заморозке активов граждан России, сообщило Федеральное управление экономики, образования и науки страны. Однако швейцарские власти допускают возможность участия Берна в работе REPO в будущем.

«Швейцария не видит необходимости в официальном вступлении в целевую группу REPO. Если в будущем членство будет отвечать интересам Швейцарии, Федеральный совет может пересмотреть ситуацию»,— отмечают в ведомстве.

Целевая группа по поиску активов россиян, попавших под санкции REPO, была создана США и странами ЕС в марте 2022 года, позднее в нее вошли все государства-члены G7. Одна из основных целей работы группы — «максимизировать воздействие санкций», введенных против России из-за военной операции на Украине.

Ранее Федеральное управление юстиции (FJU) Швейцарии заявило, что конфискация частных российских активов будет нарушением конституции и «подорвет существующий правопорядок». Это также будет нарушением международных обязательств Швейцарии, отметили в FJU и добавили, что аналогичные конституционные права и гарантии есть и в других странах.

Кроме того, G7 направила Швейцарии письмо с критикой ее работы по блокировке подсанкционных российских активов. Страны объединения обеспокоены возможностями обхода санкционных ограничений россиянами в Швейцарии. Документ подписан послами Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также послом Евросоюза.

Александр Кислов

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