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Коммерсантъ FM
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Candy подтверждает приостановку производства в Кирове

Производитель бытовой техники Candy подтвердил «Ъ» приостановку производства стиральных машин в Кирове из-за «текущих рыночных обстоятельств».

«На стабильность производства повлияли в первую очередь изменение спроса и задержки в международных производственно-логистических цепочках. Мы привержены непрерывности производственных процессов, компания принимает все необходимые меры для удовлетворения всех запросов деловых партнеров и конечных потребителей»,— заявили в пресс-службе Candy.

Ранее «Ъ» сообщал, что из-за образовавшегося в РФ затоваривания бытовой техникой, отсутствия спроса, повышения курса валют и конкуренции со стороны дешевых китайских брендов завод бытовой электроники АО «Веста» в Кирове, который принадлежит Candy, 17 апреля приостановил производство.

Подробнее читайте в материале «В России не стирается».

Тимофей Корнев

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