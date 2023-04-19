«Инфинитум» прекратил быть финансовым маркетплейсом

Депозитарий «Инфинитум» исключен из реестра операторов финансовых платформ. Это решение принял Центробанк (ЦБ) вчера, 18 апреля, следует из информации на сайте регулятора. Внимание на это обратил Frank Media. Основанием ЦБ назвал заявление от самого депозитария.

«Инфинитум» участвовал в пилотном проекте ЦБ по запуску российских финансовых маркетплейсов. После принятия соответствующего закона в октябре 2020 году депозитарий одним из первых вошел в реестр операторов финансовых платформ. Сейчас там остаются зарегистрированы маркетплейс Московской биржи «Финуслуги», «ВТБ регистратор», маркетплейс «Сравни.ру», «Открытый финансовый маркетплейс», «Открытые цифровые решения», «Банки.ру» и АО «Финфорт МП». В апреле в реестр также включили ипотечный маркетплейс ЦИАН.