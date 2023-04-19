Приложение для сервисов Сбербанка снова появилось в App Store

Приложение Сбербанка под названием SBOL снова появилось в магазине App Store на платформе iOS. В описании говорится, что через него «можно найти деньги и привычные банковские и финансовые услуги». Разработчиком указана компания LLS Open Digital Solutions.

Приложение СБОЛ, которое называли агрегатором российских банковских программ, появилось в AppStore в августе 2022 года. Через несколько дней его удалили. В октябре СБОЛ снова стал доступен, но в ноябре пропал из App Store. В январе «Сбер» начал устанавливать аналог «Сбербанка Онлайн» на iPhone в своих отделениях.

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