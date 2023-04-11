«Сбер» умножает прибыль

«Сбер» за первый квартал этого года заработал больше, чем за весь 2022-й. Чистая прибыль банка с января по март, по российским стандартам бухгалтерской отчетности, превысила 350 млрд руб., сообщили в кредитной организации. По словам главы «Сбера» Германа Грефа, почти треть текущей квартальной прибыли пришлась на первый весенний месяц. Кроме того, за март Сбербанку удалось выдать розничных кредитов более чем на 660 млрд руб. — это максимум за всю историю организации, подчеркнул Греф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом чистая прибыль банка за прошлый год едва превысила 300 млрд руб. Что помогло «Сберу» нарастить показатели? И как его финансовые результаты характеризуют общую ситуацию на российском банковском рынке? Управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов полагает, что основную роль здесь сыграли эффект низкой базы и сегмент кредитования:

«Все дело в потерях, с которыми банковский сектор столкнулся в первом полугодии 2022-го по кредитному и рыночному риску, по риску, реализовавшемуся в виде лишения дочерних организаций и других активов за рубежом. В связи с этим текущий финансовый результат показывает, что все эти потери отражены в прошлом году, а в 2023-м сопоставимых стрессов пока не произошло.

Естественно, драйвером финансового результата выступает продолжающееся масштабирование базы процентного дохода, которому способствует достаточно большая выдача кредитных средств, в первую очередь в розничном сегменте. В начале этого года выдача потребительских кредитов продолжила показывать уверенную положительную динамику».

Чистый процентный доход «Сбера» за три месяца увеличился почти на 22,5%, до более чем 0,5 трлн руб. В самой организации объяснили такой ускоренный рост удорожанием клиентских средств в марте прошлого года после повышения ключевой ставки Банком России. Квартальные результаты «Сбера» при этом пока вряд ли отражают текущую ситуацию на банковском рынке в целом, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«Есть угрозы, связанные с тем, что у России будет резко падать положительное сальдо торгового баланса и снизится приток валюты в страну.

Сейчас это скорее проблема для банков. "Сбер" в этом смысле менее уязвим, поскольку у него гигантский розничный бизнес внутри РФ, который не зависит от внешней экономической конъюнктуры. В целом для банковской системы проблема кризиса долларовой ликвидности или вообще кризиса валютной ликвидности может оказаться довольно существенной.

Например, можно наращивать торговлю в юанях. Но что касается рупий, как известно, Индия запрещает конвертировать их за пределами страны, то есть что делать с этой валютой российским банкам на своем балансе, не очень понятно. В этом плане хорошее финансовое состояние "Сбера", его результаты не означают, что у всей нашей банковской системы нет проблем».

Финансовые результаты «Сбера» за первый квартал этого года вполне можно считать позитивными, однако общему банковскому рынку еще далеко до докризисных показателей. Так считает управляющий партнер аудиторской компании ФБК Алексей Терехов:

«Финансовые показатели многих банков, особенно крупных, за прошлый год были отрицательными, поскольку были созданы значительные резервы по заблокированным активам, были большие переоценки по ценным бумагам, и это сильно повлияло на финансовую отчетность кредитных организаций.

Второй момент — перестройка банковских операций в связи с тем, что многие из них попали в санкционные списки, и операции, связанные с валютными активами, для них были закрыты. Фиксации убытков прошлого года в большинстве случаев связаны именно с этими последствиями. Сейчас банки восстанавливают объем операционных доходов, связанных с реализацией этих услуг на территории России».

Чистая прибыль «Сбера» за прошлый год, по международным стандартам финансовой отчетности, оказалась в 4,5 раза ниже, чем в 2021-м, и составила чуть больше 270 млрд руб. При этом глава банка Герман Греф в середине марта сообщал, что наблюдательный совет организации рекомендовал акционерам выплатить рекордные дивиденды на общую сумму 565 млрд руб.

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Владимир Расулов