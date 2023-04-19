В Кремле не исключили провокаций против Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают украинских провокаций против Белоруссии после встречи президента республики Александра Лукашенко с главной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Ночью 19 апреля Киев отозвал посла из страны.

«Внимание (на то, что Украина отозвала посла.—"Ъ") обратили. Провокаций исключать нельзя»,— сообщил представитель Кремля в ходе пресс-кола.

Переговоры Александра Лукашенко и Дениса Пушилина прошли накануне в Минске. Глава Белоруссии предложил помощь в восстановлении сельского хозяйства и промышленных предприятий ДНР. О том, что власти народной республики прорабатывают варианты привлечения инвестиций на территорию региона, в том числе, из Минска, господин Пушилин говорил в марте.

Белоруссия официально не признала присоединение к России новых территорий. Летом 2022 года Александр Лукашенко заявил, что в отдельном признании нет необходимости, поскольку Минск и без этого сотрудничает с ДНР и ЛНР.

Григорий Лейба