Власти ДНР пообещали не отправлять призывников в войска во время весеннего призыва

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин распорядился создать призывную комиссию. Ее целью указана «качественная подготовка и организация призыва граждан на военную службу в 2023 году», говорится в указе (.pdf), который вступает в силу со дня подписания.

Весенний призыв продлится до 1 августа 2023 года, осенний — до 1 января 2024 года. В Telegram-канале «ДНР. Принято», где публикуются официальные документы региона, сказано, что в период весеннего призыва граждане, постоянно проживающие в ДНР, в войска для прохождения военной службы отправляться не будут.

В России весенняя призывная кампания началась 1 апреля и продлится до 15 июля. Генштаб на прошлой неделе сообщал, что повестки получили уже 52 тыс. призывников. 11 апреля Госдума одобрила закон о едином реестре военнообязанных, приравнивающий электронные повестки к бумажным. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и бумажном виде) вводится запрет на выезд из России для получателя.

Подробнее о законе — в публикации «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Лаура Кеффер