Власти разрабатывают законопроект о создании национальной криптоплатформы

Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов («Единая Россия») сообщил «Ведомостям» о разработке законопроекта, который позволит создать национальную криптоплатформу. Она будет формировать реестр операторов цифровых валют и лицензировать их деятельность.

По его словам, с помощью такой платформы экспортеры смогут использовать цифровую валюту в трансграничных платежах. Предполагается, что в рамках инициативы майнеры получат возможность вести бизнес легально и платить налоги, уточнил господин Алтухов. Он считает, что создание условий для оборота цифровых валют уменьшит зависимость от мировых финансовых активов и приблизит цель цифрового суверенитета РФ.

По словам источника «Ведомостей», у национального оператора будут две основные функции. Во-первых, он будет допускать на платформу участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которым нужны трансграничные расчеты через криптовалюту. Также он будет авторизовывать криптобиржи и криптообменники, которые будут заниматься обменом, покупкой и реализацией криптовалюты для участников ВЭД.

Как уточнил собеседник газеты, рассматривается вариант, что биржа не обязательно должна быть зарегистрирована в российской юрисдикции. Он уточнил, что сейчас проводится детальная проработка схемы взаимодействия.

16 марта депутаты Госдумы одобрили в первом чтении закон о цифровом рубле. Документ наделяет Центробанк (ЦБ) полномочиями по созданию и управлению инфраструктурой для функционирования валюты. Цифровой рубль должен войти в потребительский оборот к 2030 году. 18 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о готовности регулятора приступить к пилотированию цифрового рубля на небольшом числе реальных клиентов.

Подробности — в материале «Ъ» «У ЦБ будет рублем больше».

Лаура Кеффер