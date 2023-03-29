Бывший проректор Мичуринского аграрного университета предстанет перед судом за хищения

Управление Следственного комитета России (СКР) по Тамбовской области завершило расследование уголовного дела в отношении 50-летнего бывшего проректора ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ». Как сообщили в ведомстве, Галина Короткова обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В прокуратуре уточнили, что дело передадут на рассмотрение в Мичуринский городской суд Тамбовской области.

Следствием установлено, что в 2019 году аграрный университет получил субсидию на реализацию комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства в размере 25 млн руб. Бывший проректор с теперь уже экс-ректором Вадимом Бабушкиным и директором Инжинирингового центра университета Андреем Завражновым, по версии следствия, совершили хищение более 10 млн руб.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ. Госпожа Короткова признала вину и заключила досудебное соглашение. Расследование дела против других фигурантов находится в завершающей стадии.

Подробнее о расследовании читайте в материале «Ъ» «Ученых интегрировали в дело».

Сергей Толмачев

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