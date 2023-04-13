В Тамбовской области перед судом предстанет депутат облдумы и экс-глава Мичуринского агроуниверситета Вадим Бабушкин

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) против бывшего ректора Мичуринского агроуниверситета и депутата облдумы Вадима Бабушкина и директора инжинирингового центра «Индустриальные машинные технологии интенсивного садоводства» Андрея Завражнова. В ведомстве уточнили, что его передадут на рассмотрение в Мичуринский городской суд.

Расследование вел второй отдел по расследованию особо важных дел тамбовского управления Следственного комитета России (СКР), преступление было вскрыто местным управлением ФСБ. По версии следствия, обвиняемые похитили более 10 млн руб., выделенных из федерального бюджета для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Они изготовили фиктивные договоры на поставку товаров, которые в действительности не приобретались. Обвиняемые вину не признают.

В конце марта суд было передано уголовное дело в отношении бывшего проректора агроунивериситета Галины Коротковой. Ей вменяется участие в схеме хищения. Она признала вину и заключила сделку со следствием.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Ученых интегрировали в дело».

Сергей Толмачев