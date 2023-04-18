Столтенберг заявил о неточности в некоторых попавших в интернет секретных документах США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что некоторые из утекших в интернет секретных документов США содержат неверные данные. Эта утечка не влияет на действия союзников по НАТО, когда речь идет об Украине, сказал господин Столтенберг CNN.

«Мы все видели, что некоторые из этих утечек неверны и ими манипулируют»,— заявил генсек НАТО. «Я не думаю, что они повлияют на то, что делают союзники по НАТО, когда речь заходит об Украине»,— отметил он.

Ссылаясь на информацию, содержащуюся в этих документах, которая указывает, что у Украины вскоре могут закончиться боеприпасы для противовоздушной обороны, Йенс Столтенберг сказал, что военная помощь будет иметь решающее значение для того, чтобы помочь ВСУ вернуть позиции.

«Огромное количество оружия, боеприпасов, снаряжения уже были предоставлены Украине, но нам нужно сделать еще больше»,— заявил господин Столтенберг.

CNN изучил 53 документа, все из которых, судя по всему, были подготовлены в период с середины февраля по начало марта. Они содержат широкий спектр строго засекреченной информации. Виновником слива секретных документов считается военнослужащий-геймер — 21-летний Джек Тейшейра.

Подробнее об утечке читайте в подборке «Ъ».

Мария Федотова