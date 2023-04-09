WP: ресурсы ПВО Украины среднего радиуса будут полностью истощены к 23 мая

Вооруженные силы Украины столкнутся с проблемами в работе противовоздушной обороны (ПВО) к июню. Об этом 8 апреля сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на попавшие в интернет военные и разведывательные документы США. Информация, содержащаяся в документах, датированных концом февраля и началом марта, по-видимому, была подготовлена для высокопоставленных руководителей Пентагона, отмечает WP.

Согласно одной из оценок, сделанной в конце февраля, «способность Украины обеспечивать противовоздушную оборону средней дальности для защиты (линии фронта.— "Ъ") будет полностью истощена к 23 мая. По оценкам, Украина выдержит еще два-три волновых удара» от российских ракет и беспилотных летательных аппаратов.

«По мере того как заканчиваются боеприпасы первого уровня защиты, нормы расхода второго и третьего уровней будут увеличиваться, снижая способность защищаться от российских воздушных атак со всех высот»,— говорится в одном из секретных документов.

Одна из диаграмм показывает скорость сгорания украинских зенитных снарядов и указывает сроки их израсходования, прогнозируя, что системы SA-11 выйдут из строя к 13 апреля, NASAMS американского производства — к 15 апреля, а SA-8 — к маю. Также прогнозируется, что закончатся боеприпасы определенных типов.

Тем временем представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат охарактеризовал ПВО страны как актив, который постоянно меняется в зависимости от боевых условий и данных разведки, что делает информацию месячной давности устаревшей.

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Мария Федотова