Сальдо поручил изъять гражданские лодки жителей Херсонской области в пользу военных

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо распорядился изымать гражданские лодки в регионе, чтобы передать их военным. Подобные меры он обосновал российским законодательством о военном положении — оно действует на территории присоединенных регионов с 19 октября 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О своем решении Владимир Сальдо объявил на заседании областного правительства, передает ТАСС. Врио губернатора добавил, что хозяева лодок, для которых они были средствами производства, могут получить компенсацию их стоимости через администрацию региона. Кроме того, Владимир Сальдо заверил, что лодки можно будет вернуть «через определенное время».

Ранее сегодня, 18 апреля, Владимир Сальдо заявил о стягивании вооруженных сил Украины (ВСУ) для форсирования Днепра. Он утверждал, что украинская армия «забирает на вооружение» практически весь «малотоннажный флот, малые суда, лодки», в частности те, которыми пользовались жители Херсона. Господин Сальдо считает, что таким образом ВСУ готовятся к возможному задействованию лодок «для десанта, переброски и форсирования Днепра».

Херсонская область входит в состав России с сентября 2022 года. С ноября того же года административный центр региона — Херсон — находится под контролем Украины, поскольку Минобороны РФ решило вывести свои войска из города.

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