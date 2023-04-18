Весенний призыв примерили к СВО

Реализация весеннего призыва в Екатеринбурге усложняется проведением специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Об этом заместитель регионального военкома Сергей Чирков рассказал депутатам городской думы. На срочную службу в Вооруженные силы РФ военкоматы должны направить не менее 760 екатеринбуржцев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Стартовавший 1 апреля весенний призыв обсудили на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности Екатеринбургской городской думы. Заместитель военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков заявил, что в рамках кампании в столице Урала планируют призвать на срочную службу более 19% от задания, установленного в целом для региона. Ранее региональный военком Юрий Аксенов заявлял, что на службу в армию отправят более 4 тыс. жителей региона. Таким образом, установленная для Екатеринбурга норма составляет не менее 760 срочников.

За время осеннего призыва 2022 года на службу в армию из Екатеринбурга направили 549 человек. По словам Серея Чиркова, это составило 18,2% от нормы призыва, установленной для области. «Фактически задание в полном объеме и без корректировок выполнил только Железнодорожный район»,— подчеркнул он.

Реализация весеннего призыва усложняется проведением СВО на Украине, заявил Сергей Чирков. «Есть определенные трудности по оповещению граждан, розыску уклонистов и работе с родственниками и близкими защитников отечества»,— отметил он. При этом в докладе за подписью главы комитета административных органов администрации Екатеринбурга Евгения Клюжина сообщается, что в Екатеринбурге в 30 раз снизилось число уклонистов от службы в армии: если в 2021 году на заседания призывных комиссий и в сборные пункты не пришли 180 человек, то год назад — только шесть.

«В связи с участившимися случаями дискредитации деятельности должностных лиц военкоматов, деятельности, направленной на срыв призывной кампании, необходимо немедленно реагировать на это и пресекать это всеми возможными средствами»,— призвал Сергей Чирков. Так, в начале апреляполиция в Первоуральске задержала 73-летнюю пенсионерку Любовь Ш., которая, предположительно под влиянием украинских мошенников, попыталась поджечь военкомат «коктейлем Молотова». Сергей Чирков выразил уверенность, что Свердловская область выполнит установленное задание по призыву, «несмотря на то, что он будет проходить в непростых условиях».

Отвечая на вопросы, Сергей Чирков заверил депутатов, что призванных в регионе граждан не намерены отправлять в зону проведения СВО.

«Все ребята будут служить на территории России и в пределах ее границ»,— пояснил заместитель регионального военкома.

По его словам, призванных граждан также не будут направлять для участия в миротворческой миссии в Карабахе. «На спорные территории отправляются военнослужащие-контрактники. Для этого призывникам нужно сначала пройти адаптацию в Вооруженных силах РФ, пройти подготовку и уже после этого, если захотят заключить контракт для прохождения военной службы, отправиться туда»,— заверил он.

На вопрос, скоро ли призывники будут получать электронные повестки, Сергей Чирков ответил: «Давайте пока не будем об этом говорить». При этом он подтвердил, что в военкоматах региона реализуется работа по цифровизации и отметил значимость портала «Госуслуги», позволяющего в некоторых случаях «обходиться без посещения военкомата».

Госдума 11 апреля приняла пакет поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе», его одобрил Совет федерации и 14 апреля подписал президент России Владимир Путин.

Законопроект приравнивает электронные повестки к бумажным, а для уклонистов вводит запрет на выезд из страны, управление транспортом и некоторые имущественные операции.

17 апреля Минцифры РФ сообщило, что оснований для рассылки повесток через портал «Госуслуги» сейчас нет, поскольку в принятом законе способы направления электронных оповещений не указаны, их должно установить отдельным актом правительство. В министерстве добавили, что в принятом законе использование портала «Госуслуги» предусматривается только для рассылки уведомлений о постановке гражданина на воинский учет, применении или снятии ограничительных мер или для доступа к реестру повесток, «который еще не создан».

Катерина Якушева