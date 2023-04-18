В Екатеринбурге в 30 раз снизилось число уклонистов от армии

В 2022 году в Екатеринбурге резко снизилось число уклонистов от службы в армии. Так, если в 2021 году на заседания призывных комиссий и в сборные пункты не пришли 180 человек, то год назад этот показатель был в 30 раз меньше – шесть человек. Об этом пишет 66.ru со ссылкой на доклад за подписью главы комитета административных органов администрации Екатеринбурга Евгения Клюжина.

За время осеннего призыва 2022 года на службу в армию из Екатеринбурга направили 549 человек. Норма по набору была выполнена на 100%. По уважительным причинам от срочной службы освободили 51 человека, из них 12 возвратили со сборного пункта по состоянию здоровья.

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание единого реестра воинского учета и разрешает оповещать призывников с помощью электронных повесток. Теперь электронные повестки юридически приравниваются к бумажным, получаемым под расписку. Граждане могут получить электронное оповещение на портале «Госуслуги» или в личном кабинете единого реестра повесток.

Теперь с момента получения повестки (как электронной, так и бумажной) вводится запрет на выезд из страны. Неявка без уважительной причины по прошествии 20 суток со дня получения повестки влечет за собой ограничительные меры, в том числе запрет на регистрацию ИП.

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