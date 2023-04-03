Более четырех тысяч свердловских призывников отправят служить в армию этой весной

В Свердловской области в этот весенний призыв на службу в армию отправят более 4 тысяч человек. Об этом заявил военный комиссар Свердловской области полковник Юрий Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Отправка призывников в воинские части начнется во второй половине апреля. На военную службу будут направлены более 4 тыс. человек. Военную службу призывникам предстоит проходить во всех военных округах, на Северном флоте, а также в силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву», — рассказал полковник Аксенов.

Начальник отдела призыва и подготовки граждан на военную службу организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Дмитрий Майер, отметил, что призывники будут служить в дали от новых российских регионов (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), а после окончания срока службы будут уволены и направлены домой.

Напомним, 31 марта, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что повестки в рамках весеннего призыва будут рассылать в электронном виде через «Госуслуги».

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