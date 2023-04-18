Ваше время вышло, товарищ гроссмейстер

Безумный матч за титул чемпиона мира по шахматам в Астане продолжился безумной седьмой партией. В ней игравший белыми россиянин Ян Непомнящий в какой-то момент, казалось, получил не сулившую ничего хорошего позицию, но его соперник, китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, уже почти гарантировав себе ничью, угодил в страшный цейтнот и допустил ляп, позволив Непомнящему победить и в третий раз в этом поединке повести в счете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поединок между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем (справа)

Фото: Stev Bonhage / FIDE Поединок между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем (справа)

Фото: Stev Bonhage / FIDE

Парадокс, но про эту партию, такую неординарную, вполне можно сказать как про идеально попавшую в общую, что ли, канву астанинского матча, так непохожего на подавляющее большинство матчей за титул чемпиона мира — осторожных, с нудным перетягиванием на свою сторону каната, сдвигающегося ценой титанических усилий в лучшем случае на миллиметры. Поединок между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем — он про другое. Он про летящие со всех сторон удары, про искры из глаз, про ту непредсказуемость, что вроде бы уже давно стала редкой гостьей в топовых классических шахматах. В Астане же ее хоть отбавляй. Никогда не знаешь, что будет на следующий день.

Это касается в том числе выбора дебюта. За шесть предыдущих партий их было разыграно четыре. Седьмая добавила в и так уже богатую коллекцию пятый — Французскую партию, которую когда-то обожали многие серьезные гроссмейстеры (например, большим знатоком этого начала был Виктор Корчной) и которая в последние годы, надо сказать, не так уж востребована на высшем уровне. Но вот в Астане благодаря двинувшему своим первым ходом пешку на e6 Дин Лижэню пробил и ее час.

Ян Непомнящий остановился на варианте Тарраша, в котором конь, развиваясь, идет не на с3, под связку от слона, а на d2, тоже чуть-чуть соригинальничав.

И дальше закрутилась карусель, создавшая чрезвычайно острое положение. Причем, кажется, остроты хотелось прежде всего китайцу, ходом g6 ослабившему черные поля возле своего короля. А затем он еще пожертвовал качество, отдав ладью за слона соперника. Похожий трюк Дин Лижэнь провернул в четвертой партии, принесшей ему успех. И сейчас он смотрелся вполне оправданным: все ради инициативы.

Взгляд на доску должен был радовать любителя всяких головоломных позиций. Ян Непомнящий давит по вертикали h — зазеваешься и прилетит мат, у Дин Лижэня плотный ответ по центру. Во что все это выльется, совершенно непонятно. Но вообще-то, скорее всего, должно было вылиться в ничью. Все-таки каких-то именно смертельных угроз Дин Лижэню соорудить не удавалось, зато у него была верная возможность 33-м ходом фактически гарантировать мирный исход, переставив поддержанную с тыла ферзем ладью с d2 на d1 и дав шах белому королю. Дальше, видимо, последовало бы повторение ходов, так как у Непомнящего шансов безопасно перейти в контратаку видно не было. Но произошло нечто такое, к чему ярлык «необъяснимое» не клеится лишь потому, что объяснение ляпу китайца находилось под рукой.

Привычка, надолго «зависая», попадать в цейтнот у него есть давным-давно и с годами никуда не пропадает.

Иногда эти «зависания» некритичны, их можно пережить. Но в седьмой партии Дин Лижэнь угодил в цейтнот жестокий: на восемь ходов до контрольного, 40-го, у него оставалось 45 секунд. В общем, он отправил ладью на d3, напав на ферзя и не заметив, что сильнейшая фигура белых, убегая из-под обстрела, забирает важную пешку на с5, а еще и располагается весьма комфортно, так, чтобы от инициативы черных не осталось и следа. А материальное преимущество, теперь огромное по меркам таких противостояний, было уже на стороне Непомнящего.

Дальше он просто добивал противника — сдвоил ладьи, навалился на защищавших короля слона с пешкой. Пытаться защищаться Дин Лижэню было бессмысленно. Он сдался на 37-м ходу, а Ян Непомнящий уже в третий раз в матче вышел вперед.

Алексей Доспехов