Лауреат премии «Вызов» Рауль Гайнетдинов разрабатывает лекарство от депрессии

Директор Института трансляционной биомедицины, научный руководитель Клиники высоких медицинских технологий СПбГУ Рауль Гайнетдинов, лауреат премии «Вызов» разрабатывает лекарство от депрессии, ориентированное на новые мишени. Предполагается, что это лекарство будет вызывать меньше побочных эффектов в сравнении с традиционными препаратами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лауреат премии «Вызов» Рауль Гайнетдинов

Фото: премия «Вызов» Лауреат премии «Вызов» Рауль Гайнетдинов

Фото: премия «Вызов»

По данным ВОЗ, в мире депрессией страдают порядка 280 млн человек. Это заболевание может отрицательно влиять на качество жизни человека, в особенности если он проживает тяжелые депрессивные эпизоды. При этом многие люди не получают никакого лечения.

Долгое время считалось, что депрессия происходит из-за нехватки серотонина, поэтому действие антидепрессантов в основном заключается в том, что они блокируют его распад. Но, к сожалению, как и у многих лекарств, у антидепрессантов существуют побочные эффекты, например они могут вызывать психомоторную заторможенность. Сегодня группа ученых под руководством Рауля Гайнетдинова стремится повлиять не напрямую на серотонин и другие биогенные амины, а на их «двоюродных братьев» следовые амины, концентрация которых в организме совсем незначительна, следовательно, побочных эффектов от лечения этими препаратами, как предполагается, также будет меньше.

«Следовые амины долгое время оставались неизученными, и сейчас мы разрабатываем средство, при помощи которого можно будет повлиять на дофамин и серотонин не напрямую, а опосредованно. Таким образом мы надеемся получить более мягкий эффект при воздействии на мозг, чем с традиционными препаратами, и меньше побочки»,— прокомментировал Рауль Гайнетдинов.

Исследователи считают, что в перспективе этот препарат позволит лечить не только депрессию, но также будет эффективен в снижении проявлений шизофрении, болезней Альцгеймера и Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний. В 2023 году Рауль Гайнетдинов получил премию «Вызов» за открытия в областях системы дофамина и рецепторов следовых аминов, позволившие создать новые подходы для лекарственного лечения заболеваний мозга.

Национальная премия в области будущих технологий «Вызов» учреждена и организована фондом развития научно-культурных связей «Вызов» совместно с Газпромбанком. Партнерами премии выступают госкорпорация «Росатом» и фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Москвы. Премия «Вызов» приурочена к объявленному в 2022 году десятилетию науки и технологий и призвана отметить прорывные идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека.