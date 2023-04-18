Госдума одобрила наказание за содействие решениям международных организаций против РФ

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили поправки, которыми вводится наказание в виде пяти лет лишения свободы за содействие в исполнении решений международных организаций об уголовном преследовании граждан России. Указывается, что решение принято «в связи с противоправными действиями международных организаций», в том числе Международного уголовного суда (МУС).

Согласно поправкам, содействие в исполнении решений международных организаций, членом которых Россия не является, будет наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. либо лишением свободы на срок до пяти лет. Дополнительными полномочиями «по защите страны и граждан в случае принятия иностранными структурами незаконных решений или осуществления действий, направленных против РФ» наделяется президент России.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По мнению международной организации, господин Путин и госпожа Белова «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с Украины». В МИД РФ подчеркивали, что Россия не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств.

О реакции Госдумы на решение МУС — в материале «Ъ» «Этот МУС для меня вне закона».

Милена Костерева