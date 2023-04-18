ХК «Автомобилист» заключил новый контракт со Стефаном Да Костой

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» заключил новый контракт с французским нападающим Стефаном Да Костой. В пресс-службе команды сообщили, что соглашение рассчитано на два сезона – до 30 апреля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

В регулярном чемпионате сезона 2022/23 Стефан Да Коста стал лучшим бомбардиром и вторым снайпером «Автомобилиста», набрав 56 очков (забил 20 голов и оформил 36 результативных передач). В плей-офф он смог заработать 7 (1+6) баллов.

За три сезона в Екатеринбурге нападающий провел 167 матчей, в которых набрал 144 очка, забросив 58 шайб и отдав 86 результативных передач.

Напомним, хоккейный клуб «Автомобилист» завершил сезон-2022/23 в марте. Половину регулярного чемпионата команда держалась на вершине Востока, но не смогла пройти дальше первого этапа плей-офф. В 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» семь раз сразился с «Металлургом». Решающий матч в Екатеринбурге 15 марта остался за гостями: магнитогорцы, проигрывая большую часть встречи, смогли наверстать отставание в два гола и забить замыкающую шайбу в овертайме. По мнению главного тренера «Автомобилиста», свердловчанам для победы и продолжения борьбы в плей-офф могло не хватить кубкового опыта, тактики или физподготовки.

Главным тренером на сезон 2023/24 останется Николай Заварухин.

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