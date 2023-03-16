Николай Заварухин останется главным тренером уральского ХК «Автомобилист» еще на два года

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракт с главным тренером Николаем Заварухиным. Об этом заявил директор клуба Максим Рябков на пресс-конференции, посвященной выступлению команды в сезоне 2022/23. «Достигнуты договоренности о подписании контракта с Николаем Николаевичем еще на два года»,— заявил господин Рябков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мне очень приятно работать в Екатеринбурге. Все устраивает, хорошее отношение, осталось добиться результата. Взял на себя большую ответственность, понимаю, что делать, куда идти дальше»,— поделился господин Заварухин.

Напомним, хоккейный клуб «Автомобилист» уже завершил сезон-2022/23. Половину регулярного чемпионата команда держалась на вершине Востока, но не смогла пройти дальше первого этапа плей-офф. В 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» семь раз сразился с «Металлургом». Решающий матч в Екатеринбурге 15 марта остался за гостями: магнитогорцы, проигрывая большую часть встречи, смогли наверстать отставание в два гола и забить замыкающую шайбу в овертайме. По мнению главного тренера «Автомобилиста», свердловчанам для победы и продолжения борьбы в плей-офф могло не хватить кубкового опыта, тактики или физподготовки.

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