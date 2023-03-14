«Автомобилист» в Екатеринбурге в овертайме проиграл «Металлургу» и вылетел из плей-офф

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге уступил магнитогорскому «Металлургу» в седьмом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Решающая встреча завершилась со счетом 3:4. Общий счет серии – 3:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Металлург" (Магнитогорск)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Матч между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Металлург" (Магнитогорск)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На шестой минуте «Автомобилист» остался в меньшинстве из-за нарушения численного состава. «Металлург» сразу закрепился в зоне хозяев и реализовал большинство — автором гола стал Никита Коростелев (0:1). В конце периода у «Автомобилиста» появилась возможность отыграться — Анатолий Голышев атаковал ворота «Металлурга», защитник Магнитогорска Коди Керран ударил его клюшкой, после чего свердловчане получили штрафной бросок, но не смогли его реализовать.

На третьей минуте второго периода защитник «Автомобилиста» Ник Эберт получил пас от Георгия Белоусова, сместился в центр и щелчком отправил шайбу в ворота гостей (1:1). В середине игрового отрезка капитал свердловчан Сергей Широков реализовал большинство, в касание забросив «Металлургу» вторую шайбу (2:1).

В начале третьей двадцатиминутки магнитогорцы вновь остались в меньшинстве, и Алексей Макеев реализовал численное преимущество (3:1). За семь минут до конца периода «Металлург» сначала сократил отставание голом Дениса Зернова (3:2), а затем сравнял счет шайбой Егора Яковлева (3:3).

По результатам серии встреч с магнитогорским клубом «Автомобилист» одержал три победы — на домашней арене 2 марта 4:2 и 10 марта 6:3, а также 8 марта на выезде 0:4. «Металлург» победил четыре раза — кроме встречи 14 марта, в Екатеринбурге 4 марта 2:3 (ОТ), в Магнитогорске 6 марта 2:1 (ОТ) и 12 марта 6:3. В овертайме сильнее оказался «Металлург».

«Автомобилист» прекратил борьбу за главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина. «Металлург» прошел в 1/4 финала плей-офф и попал на омский «Авангард». Команды также проведут серию встреч до четырех побед, лидер перейдет в полуфинал Кубка Гагарина.

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