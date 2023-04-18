Польша сообщила о строительстве «невиданного по современности» заграждения на российской границе

Польша начала строить электронное заграждение на границе с Калининградской областью России, заявил министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский. По его словам, строящееся заграждение является «невиданным по современности».

«Это будет невиданное до сих пор по своей современности заграждение. Множество камер дневного и ночного видения, датчиков движения, также полный мониторинг всего, что делается на границе с Россией»,— цитирует господина Каминьского издание Gazeta.pl. Министр подчеркнул, что строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью России будет завершено польскими властями до конца нынешнего года.

Глава МВД Польши выразил уверенность в том, что «это будет лучше всего охраняемая граница Европейского союза».

О намерении Варшавы построить по польско-российской границе электронное заграждение стало известно в октябре 2022 года, когда Погранслужбе Польши были выделены деньги на эти цели.

Александр Кислов