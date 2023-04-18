Спецпредставитель президента России предложил гуманно умерщвлять бездомных собак

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил гуманно умерщвлять бездомных собак. Инициатива призвана добиться благополучия граждан.

Речь идет о собаках, отправленных в приюты, которых не забрали хозяева. Животные, возвращенные на улицы городов, могут представлять опасность для жителей.

В минувшее воскресенье в Оренбурге произошел резонансный случай. Стая собак напала на восьмилетнего мальчика, который вышел на прогулку. Ребенок скончался от полученных травм на месте. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. В рамках дела задержан начальник управления ЖКХ администрации Оренбурга Александр Байкаров. В настоящее время чиновник пока находится в СИЗО.

Городские власти уже признали факты неоднократных обращений горожан в связи с агрессией бездомных животных на ул. Кольцевой. Они утверждают, что представители подрядчика выезжали по этому адресу и забирали безнадзорных животных на передержку. По истечению срока животных выпускали на волю.

Андрей Сазонов