Следственный комитет опубликовал видео задержания оренбургского чиновника

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания начальника управления ЖКХ администрации Оренбурга Александра Байкарова. В настоящее время чиновник пока находится в СИЗО.

В минувшее воскресенье в Оренбурге произошел резонансный случай. Стая собак напала на мальчика, который вышел на прогулку. Ребенок скончался от полученных травм на месте. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Городские власти уже признали факты неоднократных обращений горожан в связи с агрессией бездомных животных на ул. Кольцевой. Они утверждают, что представители подрядчика выезжали по этому адресу и забирали безнадзорных животных на передержку. По истечению срока животных выпускали на волю.

Также, по информации мэрии, ранее правительство и губернатор Оренбуржья «направляли инициативы о расширении полномочий муниципалитетов, введении обязательной регистрации и учета домашних животных, ответственности хозяев, выпускающих собак без присмотра на улицу, критериях определения степени агрессивности собак и пр.». Однако до настоящего времени инициативы не были поддержаны.

В связи с этим глава Оренбурга обязал подчиненных «подготовить очередное обращение и законодательную инициативу», отмечают в администрации. По информации чиновников, численность бродячих собак в городе превышает шесть тыс. особей.

В текущем году на их отлов и стерилизацию администрация Оренбурга получил 2,5 млн руб. из областного бюджета. На эту сумму заключены три муниципальных контракта. В рамках их исполнения в городе отловлено около 190 особей.

Кроме того, в министерство сельского хозяйства региона было направлено письмо с просьбой дополнительно выделить 5 млн руб. на отлов и стерилизацию собак в Оренбурге. Также на сегодняшний день разработан проект муниципального приюта для безнадзорных животных. Он проходит госэкспертизу.

Андрей Сазонов