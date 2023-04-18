Глава Минобороны Китая возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Москве

Министр обороны КНР Ли Шанфу возложил цветы к могиле Неизвестного солдата у стен Московского Кремля. Видео опубликовал телеканал «Звезда». Господин Ли находится в Москве с визитом с 16 апреля.

В день приезда министр встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Тот заявил, что отношения России и Китая хорошо развиваются, в том числе по линии военных. Глава Минобороны КНР утверждает, что Россия и Китай продолжают сотрудничество «в интересах развития и процветания всего мира». Ли Шанфу также встретился с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Подробности — в материале «Ъ» «Вот и встретились Сергей Шойгу и Ли Шанфу».

Лаура Кеффер