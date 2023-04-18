Японские истребители вылетали 778 раз в 2022 году из-за иностранных самолетов

Истребители ВВС Японии в 2022 финансовом году, который завершился 31 марта 2023 года, 778 раз были экстренно подняты в воздух в связи с приближением иностранных военных самолетов к воздушному пространству страны. В 2021 финансовом году истребители поднимались 1004 раз, говорится в докладе Объединенного комитета начальников штабов Японии.

Как утверждают японские военные, в связи с действиями авиации Китая в 2022 финансовом году было совершено 575 вылетов, против 722 в 2021-м. Также из документа следует, что 150 раз истребители взлетали из-за российских самолетов. «Количество китайских беспилотников, летающих в воздушном пространстве России, достигло 1,5 млн. Как китайские, так и российские самолеты произвели наибольшее количество экстренных взлетов против самолетов-разведчиков»,— отмечается в докладе.

14 декабря 2022 года японские истребители были подняты в воздух для сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Минобороны РФ заявляло, что Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем. Ведомство отмечало, что полет был плановым и выполнялся над нейтральными водами. В мае прошлого года Россия проводила воздушное патрулирование Японского моря с использованием бомбардировщика Ту-95МС совместно с вооруженными силами Китая.

Милена Костерева