Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Япония поднимала в небо истребители из-за двух российских Ту-95МС

Объединенный комитет начальников штабов Японии сообщил, что при появлении 14 декабря над Японским морем двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в воздух были подняты истребители. Им поставили задачу сопроводить российские самолеты.

Как утверждают японские военные, российские бомбардировщики летели на юг, в сторону японского острова Хонсю. Около полуострова Ното префектуры Исикава самолеты развернулись и полетели на север.

Минобороны РФ накануне, 14 ноября сообщало, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем. Они летели в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-35С. Ведомство отмечало, что полет был плановым и выполнялся над нейтральными водами. До этого, в мае, РФ проводила воздушное патрулирование Японского моря с использованием бомбардировщика Ту-95МС совместно с вооруженными силами Китая.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...