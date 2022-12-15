Япония поднимала в небо истребители из-за двух российских Ту-95МС

Объединенный комитет начальников штабов Японии сообщил, что при появлении 14 декабря над Японским морем двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в воздух были подняты истребители. Им поставили задачу сопроводить российские самолеты.

Как утверждают японские военные, российские бомбардировщики летели на юг, в сторону японского острова Хонсю. Около полуострова Ното префектуры Исикава самолеты развернулись и полетели на север.

Минобороны РФ накануне, 14 ноября сообщало, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем. Они летели в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-35С. Ведомство отмечало, что полет был плановым и выполнялся над нейтральными водами. До этого, в мае, РФ проводила воздушное патрулирование Японского моря с использованием бомбардировщика Ту-95МС совместно с вооруженными силами Китая.

Леонид Уварчев