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Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили 7-часовой полет над Японским морем

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-35С выполнили плановый семичасовой полет над нейтральными водами акватории Японского моря. Об этом сообщило Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря»,— говорится в сообщении ведомства.

В последний раз Россия проводила воздушное патрулирование Японского моря с использованием бомбардировщика Ту-95МС в мае совместно с вооруженными силами Китая. Российские и китайские бомбардировщики сопровождали самолеты армий Южной Кореи и Японии.

Подробнее о военном сотрудничестве между Россией и Китаем — в материале «Ъ» «У Китая собственная наглость».

Анастасия Ларина

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