Армия Судана обвинила Силы быстрого реагирования в попытке совершить госпереворот

Армия Судана считает, что Силы быстрого реагирования (СБР) пытались совершить государственный переворот и осуществить захват власти, заявил официальный представитель суданских вооруженных сил. По его словам, на первом этапе армия отразила удар СБР и закрепила свое положение.

Суданские ВС предлагают участникам отрядов СБР «не участвовать в заговоре, сложить оружие и сдаться». В случае сопротивления армия пригрозила «их рассматривать как врагов». «То, что мы наблюдаем сейчас, является попыткой государственного переворота и захвата власти»,— отметил неназванный представитель армии Судана (цитата по ТАСС).

С прошлой недели в Судане происходит вооруженное противостояние между армией и СБР. Его причиной стала планируемая интеграция последних в регулярную армию, что было условием соглашения о возвращении Судана к гражданскому правлению. В ходе боев погибли уже 180 человек, ранения получило более 1800. Россиян среди пострадавших нет. Международные посредники пытаются вести переговоры с обеими сторонами конфликта, но пока безрезультатно.

Подробности — в материале «Ъ» «Судные дни Судана».

Лаура Кеффер