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Коммерсантъ FM
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Посол: россияне не пострадали в боестолкновениях в Судане

По предварительным данным, среди пострадавших в боевых столкновениях в Судане россиян нет. Об этом сообщил посол России в Судане Андрей Черновол.

«Ничего плохого, слава богу, не случилось. Все живы, здоровы. Таких сообщений, что кто-то пострадал, у нас нет»,— сказал господин Черновол ТАСС.

Вчера, 15 апреля, ситуация в Судане обострилась, произошли боестолкновения между армией страны и Силами быстрого реагирования (СБР). В ходе столкновений погибли не менее 56 человек, еще 595 ранены. Вечером этого же дня главнокомандующий армией Судана издал указ о ликвидации СБР. Армия Судана заявляет, что обстановка в стране стабилизировалась, однако СБР заявляют, что им удалось захватить несколько военных частей.

Олеся Павленко

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