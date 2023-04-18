Пригожин заявил, что словами о «жирной точке в СВО» не предлагал закончить спецоперацию

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил свои слова о том, что «для власти и общества необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО». По его мнению, сделать это можно только с соблюдением интересов России. Кроме того, он отметил, что не предлагает «никаким образом прекратить СВО», а только говорит, что «мы можем объявить об окончании СВО, чтобы русский народ, россияне знали о том, что результаты, которые мы перед собой ставили, достигнуты и получили чувство удовлетворения от проделанного».

«Поэтому задача поставить точку в спецоперации, безусловно, исключительно соблюдая все интересы России, сразу еще раз повторю — и для власти, и для общества в целом сегодня необходимо поставить, внимание, какую-то жирную точку в СВО. Эта жирная точка — взятие Бахмута, выход на Славянск, Краматорск, еще какие-то серьезные завоевания. Дальше идеальный вариант — это объявить об окончании СВО, сообщить всем, что Россия достигла всех результатов, которые планировала»,— говорится в комментарии господина Пригожина, который приводит его пресс-служба в Telegram.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» говорил, что в случае объявления об окончании военной операции России останется только «намертво закрепиться, закогтиться на тех территориях, которые уже есть». Предприниматель выступает против «мягкого, спокойного договорняка».