ФНЛ заключила договор о трансляции матчей Первой лиги в Китае и Казахстане

Футбольная национальная лига (ФНЛ) договорилась о трансляции матчей Мелбет Первой лиги в Казахстане и Китае. Договор с КНР заключен до конца текущего сезона 2022/2023 года с возможностью пролонгации, сообщает ФНЛ. С Казахстаном — до конца нынешнего сезона.

ФНЛ входит в Российский футбольный союз (РФС) и отвечает за проведение второго и третьего по значимости после Российской премьер-лиги дивизионов (Первая и Вторая лига). Первая лига сезона 2022/2023 проводится при поддержке букмекерской компании «Мелбет» и носит соответствующее название.

Посмотреть трансляции матчей в Китае можно через мессенджер WeChat, а также через сервис Douyin. Зрители в Китае уже могли увидеть игры 27-го тура Мелбет Первой лиги. В Казахстане трансляции игр доступны на телеканале Q Sport Kazаkhstan.

«В этом сезоне мы столкнулись с проблемой того, что за рубежом покупка российского контента не так востребована, как раньше. Для нас эта договоренность — хороший способ продвигать контент в стране, в которой огромное количество населения, на платформе, которая имеет большую аудиторию»,— прокомментировали в ФНЛ договоренность с Китаем, также отметив возможность привлекать китайские бренды в качестве спонсоров.

Сразу после начала военной операции Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили сборную России и российские клубы от участия во всех международных турнирах. В декабре РФС обсуждал возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). В марте президент РФС Александр Дюков заявил, что организация ставит своей целью возвращение в Европу, но сохраняет вариант с переходом в Азию.

Мария Федотова