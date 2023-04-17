Экспорт российской сырой нефти по морю снова растет

Объем сырой нефти, экспортируемой через российские порты, снова растет, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты. По итогам прошлой недели поставки увеличились на 540 тыс. баррелей в сутки (б/с) и вновь превысили отметку в 3 млн б/с. Самыми крупными покупателями российской сырой нефти выступают Индия и Китай. Как показывает практика, основная часть поставок, конечные покупатели которых неизвестны, также в итоге окажется в одной из этих двух стран.

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Экспорт в Турцию, остающуюся единственным средиземноморским покупателем российской нефти, на прошлой неделе оставался стабильным — на уровне 163 тыс. б/с.