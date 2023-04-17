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Коммерсантъ FM
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Экспорт российской сырой нефти по морю снова растет

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Объем сырой нефти, экспортируемой через российские порты, снова растет, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты. По итогам прошлой недели поставки увеличились на 540 тыс. баррелей в сутки (б/с) и вновь превысили отметку в 3 млн б/с. Самыми крупными покупателями российской сырой нефти выступают Индия и Китай. Как показывает практика, основная часть поставок, конечные покупатели которых неизвестны, также в итоге окажется в одной из этих двух стран.

Экспорт в Турцию, остающуюся единственным средиземноморским покупателем российской нефти, на прошлой неделе оставался стабильным — на уровне 163 тыс. б/с.

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