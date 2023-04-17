Минюст США предупредил покупателей нефти об обмане поставщиков, обходящих ограничения против РФ

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минюста США опубликовало предупреждение о том, что контрагенты уклоняются от ценового потолка на российскую нефть. В ведомстве считают, что владельцы танкеров используют многочисленные методы сокрытия как происхождения продукта, так и маршрута судна.

В документе «Пути обхода ценового потолка на российскую нефть» отмечается, что американские покупатели топлива могут не подозревать, что имеют дело с российской нефтью. «Неамериканские лица», участвующие в обходной схеме, предоставляют неполные или фальшивые документы, а также активно прибегают к другим «мошенническим практикам», предупреждают составители памятки.

Из документа следует, что особенно OFAC встревожена манипуляциями автоматической информационной системой (АИС), применяемой в судоходстве для идентификации судов. В американском ведомстве полагают, что система не всегда способна точно отобразить сведения относительно маршрута того или иного танкера. В результате судовладельцы могут загружать суда в российских портах и успешно скрывать этот факт, следует из сообщения.

Для подобных маневров, предполагают в OFAC, поставщики российской нефти используют тихоокеанские гавани РФ. Основной сорт в этом случае — ESPO, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь—Тихий океан. Американское ведомство призывает американских отраслевиков проявлять бдительность.

Потолок цен на российскую нефть, введенный странами ЕС, G7, а также Австралией и Норвегией, вступил в силу 5 декабря. Предельная цена была установлена на уровне $60 за баррель. В начале апреля цена российской Urals преодолела ограничения: за месяц она выросла почти в полтора раза как за счет подъема долларовых цен, так и снижения курса российской валюты.

Еще в феврале аналитики Institute of International Finance прогнозировали постепенное сокращение связанного с ценовым потолком дисконта на российские сорта. Эксперты отмечали, что эффективность ценового потолка будет зависеть от величины российского нефтетанкерного флота.

На минувшей неделе рублевая цена российской нефти Urals впервые за восемь месяцев поднялась выше уровня 5 тыс. руб. за баррель.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бюджет наполняется нефтью».

Григорий Лейба