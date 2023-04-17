Два дома пострадали в четвертом за день обстреле в Белгородской области

Приграничные территории Белгородской области попали под четвертый за день обстрел со стороны Украины. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, снаряды упали в Грайворонском городском округе.

В селе Сподарюшино в результате обстрела сильно повреждены фасады, кровля и окна в двух частных домовладениях. Пострадавших нет. Оперативные службы продолжают подомовой обход села.

Ранее сегодня, 17 апреля, под обстрел попали Борисовский район и Шебекинский горокруг. В хуторе Лозовая Рудка с беспилотника был атакован жилой дом. В поселке Красное на ферме из-за снаряда загорелось сенохранилище. Также снаряд разрушил жилой дом в селе Муром.

Регион регулярно попадает под обстрел со стороны Украины. В ночь на понедельник в Белгороде и Белгородском районе из-за действий противника произошли пожары на двух гражданских объектах.

Сергей Толмачев, Воронеж