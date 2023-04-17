Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Два дома пострадали в четвертом за день обстреле в Белгородской области

Приграничные территории Белгородской области попали под четвертый за день обстрел со стороны Украины. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, снаряды упали в Грайворонском городском округе.

В селе Сподарюшино в результате обстрела сильно повреждены фасады, кровля и окна в двух частных домовладениях. Пострадавших нет. Оперативные службы продолжают подомовой обход села.

Ранее сегодня, 17 апреля, под обстрел попали Борисовский район и Шебекинский горокруг. В хуторе Лозовая Рудка с беспилотника был атакован жилой дом. В поселке Красное на ферме из-за снаряда загорелось сенохранилище. Также снаряд разрушил жилой дом в селе Муром.

Регион регулярно попадает под обстрел со стороны Украины. В ночь на понедельник в Белгороде и Белгородском районе из-за действий противника произошли пожары на двух гражданских объектах.

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...