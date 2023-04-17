Посольство России знает о заблокированной в церкви Судана россиянке с ребенком

Посольство России в Судане сообщило, что поддерживает контакты с россиянами, которые оказались «вне мест постоянного проживания» во время боевых действий между сирийской армией и Силами быстрого реагирования. В том числе диппредставительству известно о россиянке, заблокированной в одной из церквей Хартума с ребенком.

«К сожалению обстановка в суданской столице остается напряженной. В этой связи перемещение по городу представляет большую опасность, чем нахождение в домах или иных защищенных помещениях. При первой возможности проведем эвакуацию росграждан в места их постоянного проживания или в здание посольства»,— говорится в Telegram-канале посольства.

Сегодня, 17 апреля, епископ Александрийской православной церкви сообщил ERT, что в здании Нубийской митрополии в Хартуме заблокированы 15 человек, среди них — россиянка с ребенком. По его словам, люди не могут выйти из здания из-за обстрелов. У заблокированных в митрополии есть запасы на несколько дней, добавил епископ, вода и электричество отключены.

Боестолкновения между суданской армией и Силами быстрого реагирования (воинское формирование (СБР), не подчиняется главнокомандующему вооруженными силами Судана) начались несколько дней назад. Основные разногласия связаны со сроками включения СБР в состав регулярной армии и вопросом о том, кто должен быть главнокомандующим вооруженными силами.

В результате боестолкновений, по последним данным суданского профсоюза врачей, погибли 97 человек, 365 оказались ранены. По информации Всемирной организации здравоохранения, с 13 апреля погибло не меньше 83 человек, пострадало больше 1,1 тыс. Среди погибших — три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН.

О ситуации в Судане — в материале «Ъ» «Стороны суданского конфликта проявили быстрое реагирование».

Лусине Баласян