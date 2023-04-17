Горсовет Тернополя лишил УПЦ права пользования Кафедральным собором

Городской совет Тернополя принял решение лишить каноническую Украинскую православную церковь права пользования земельным участком, на котором находится Кафедральный собор Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, сообщила пресс-служба городских властей.

Мэр Тернополя Срегей Надал заявил, что с инициативой лишить УПЦ права пользования земельным участком выступили депутаты фракций «Свобода» и «Порядок. Ответственность. Справедливость» с учетом «общественного резонанса и требований тернополян». Такое же обращение поступило от партии «Европейская солидарность», добавил господин Надал. По мнению мэра, УПЦ сегодня «управляется Москвой».

«На основании обращений состоялось заседание согласительного совета, куда были приглашены руководители фракций и депутатских групп Тернопольского городского совета»,— сообщил господин Надал. По его словам, все присутствующие на заседании депутаты единогласно поддержали решение лишить УПЦ права пользования землей.

В мае УПЦ объявила о полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ). Собор УПЦ осудил военную операцию на Украине как нарушение заповеди «Не убий» и выразил несогласие с позицией Московского патриархата. В ноябре 2022 года СБУ провела «контрразведывательные мероприятия» в Киево-Печерской лавре, а также обыски в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре. Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года заявил, что в стране запретят деятельность всех религиозных организаций, аффилированных с Россией.

Весной текущего года от монахов УПЦ потребовали покинуть Киево-Печерскую лавру. Заповедник, на территории которого расположена лавра принадлежит Минкульту Украины. Ожидается переход лавры под контроль Православной церкви Украины (ПЦУ), которую Москва называет «раскольничьей».

10 апреля депутаты Ровенской области проголосовали за запрет деятельности УПЦ. 11 апреля областной совет Волынской области запретил на ее территории деятельность УПЦ.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов