Песков разъяснил слова Путина об использовании флота в любых конфликтах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы государства Владимира Путина о том, что российский флот может использоваться в «конфликтах на любых направлениях». По словам пресс-секретаря, президент имел в виду, что конфликты могут возникнуть по многим направлениям окружения РФ. Географию этих конфликтов «мы все хорошо знаем», подчеркнул Дмитрий Песков.

«Наше окружение по многим направлениям весьма неспокойно, чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами, мы все с вами хорошо знаем географию этих региональных конфликтов. Именно об этом шла речь»,— сказал пресс-секретарь.

Ранее сегодня, 17 апреля, Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что «силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях». Руководитель оборонного ведомства доложил президенту о ходе проведения внезапной проверки Тихоокеанского флота.

В рамках проверки российские войска планируют провести ракетные учения ВС РФ в районе южной части Курильских островов. Генеральный секретарь японского Кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство Японии выразило России протест в связи с планируемыми учениями. На просьбу журналистов прокомментировать протест Японии на учения РФ, Дмитрий Песков ответил, что все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом.

В рамках проверки Тихоокеанский флот был поднят 14 апреля по тревоге в полном составе и приведен в высшую степень боеготовности. Целью проверки было названо «наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника». Завтра, 18 апреля, начнется завершающий этап проверки. Во время него «корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков».

Эрдни Кагалтынов