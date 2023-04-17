Япония выразила протест в связи с учениями российских войск на Курилах

Правительство Японии выразило России протест в связи с планируемыми ракетными учениями ВС РФ в районе южной части Курильских островов, сообщил генеральный секретарь японского Кабмина Хирокадзу Мацуно. Недовольство маневрами российских войск в регионе Токио выражает регулярно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

«Согласно уведомлению, направленному российскими властями нашей береговой охране, в период с 18 по 22 апреля в районе острова Итуруп планируется проведение учений с ракетными стрельбами… Мы выразили протест, поскольку усиление российского военного присутствия на северных территориях противоречит позиции нашей страны»,— заявил господин Мацуно на пресс-конференции (перевод ТАСС).

Северными территориями Япония называет южную часть Курильских островов. Российские учения затронут ту часть региона, которую страна считает своей, следует из слов господина Мацуно.

В марте 2022 года РФ отказалась от переговоров с Японией по мирному договору (в том числе по вопросу принадлежности Курил). Решение российские власти приняли на фоне японских санкций. В том же месяце Россия запретила японцам безвизовые поездки на Курилы и вышла из диалога о налаживании на островах совместной хозяйственной деятельности.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «В эту ночь лишились самураи».